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Царьград

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Самый коварный алкоголь – не водка: Сердце становится невероятно разбухшим. "Умирают за секунды"

Самый коварный алкоголь – не водка: Сердце становится невероятно разбухшим. "Умирают за секунды"

Алкоголь, который часто называют лёгким и чуть ли не безопасным, если сравнивать с водкой, на деле является самым коварным.

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