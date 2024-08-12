Бывший нардеп Верховной рады Украины Олег Царёв проинформировала о том, что Вооружённые силы Киева вторглись на территорию Курской области Российской Федерации ради того, чтобы сорвать любой переговорный процесс.
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