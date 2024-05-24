Мужчина, стрелявший премьер-министра Фицо, сделал новые заявления

Согласно документу, полученному в четверг, 23 мая, человек, обвиняемый в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил следователям, что действовал из-за несогласия с политикой правительства, что он не собирался убивать премьер-министра и сожалеет о своем поступке, сообщает AFP, цитирует Agerpres.