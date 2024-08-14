Киев смелеет: в метро наносят знаки СВО

МГ

Малик Гумеров

Овца глупая ! Бендеровщина с зарождения была тупым инструментом врагов против Руси - России - СССР , сегодня против РФ и его народов ! Бендеровцы = это холопы , тупые шавки врага ! Истоки бендеровщины формировались с разбоничьих банд - угоняли свое же население , своих братьев в рабство врагам , продавали .... ! И сегодня их нутро такое же , они работают на уничтожение своего народа , своих братьев .... !