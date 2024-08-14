Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • саша дмитренко
    а  вообще  то  старперам  полезнее  ножками  ходить  а не  геморрой  свой  мучить)))))))Новый загон Госду...
  • HotRS
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Киев смелеет: в метро наносят знаки СВО

Киев смелеет: в метро наносят знаки СВО

Политнавигатор Β Κиeвe пpοиɜοшлο тο, чeгο нe бывaлο ужe дaвнο. Βο вcяκοм cлучae, тaκ дeмοнcтpaтивнο.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Звиняёте, экселенс...
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
Овца глупая !    Бендеровщина  с зарождения  была  тупым инструментом врагов против Руси - России - СССР  , сегодня против РФ  и его народов !          Бендеровцы = это холопы , тупые  шавки врага !                Истоки бендеровщины  формировались с разбоничьих банд - угоняли свое же население , своих братьев  в рабство врагам , продавали  .... !                 И сегодня их нутро такое же , они работают на уничтожение своего народа , своих братьев  .... !
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4 час.
HotRS
Ваще-та, все-таки, бАндеровщина.  От Бандера, а не от Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей aka Остап Бендер.
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4 час.

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