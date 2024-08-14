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Киев смелеет: в метро наносят знаки СВО
Комментарии
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Ингерман Ланская
Звиняёте, экселенс...
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
Овца глупая ! Бендеровщина с зарождения была тупым инструментом врагов против Руси - России - СССР , сегодня против РФ и его народов ! Бендеровцы = это холопы , тупые шавки врага ! Истоки бендеровщины формировались с разбоничьих банд - угоняли свое же население , своих братьев в рабство врагам , продавали .... ! И сегодня их нутро такое же , они работают на уничтожение своего народа , своих братьев .... !
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4 час.
HotRS
Ваще-та, все-таки, бАндеровщина. От Бандера, а не от Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей aka Остап Бендер.
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4 час.
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