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Мечта Ольги Бузовой перестала быть тайной

Мечта Ольги Бузовой перестала быть тайной

Артистка и блогер рассказала, в каком еще амплуа она хотела бы вступить.Блогер и певица Ольга Бузова на просветительском марафоне "Знание.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Оля, главное, чтобы это твоё замечательное желание было  следствием твоей огромной Любви и желанием её кому-то отдать, а не жадного и безудержного потребительства, которое ты демонстрировала до этого. Знай и помни, что дети, которые рождаются и растут в атмосфере родительской Любви, получают надежную защиту от греха и недуга на всю их долгую и счастливую жизнь. Желаю тебе Любви, счастья и здоровья!
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