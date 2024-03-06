Артистка и блогер рассказала, в каком еще амплуа она хотела бы вступить.Блогер и певица Ольга Бузова на просветительском марафоне "Знание.
Мечта Ольги Бузовой перестала быть тайной
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Оля, главное, чтобы это твоё замечательное желание было следствием твоей огромной Любви и желанием её кому-то отдать, а не жадного и безудержного потребительства, которое ты демонстрировала до этого. Знай и помни, что дети, которые рождаются и растут в атмосфере родительской Любви, получают надежную защиту от греха и недуга на всю их долгую и счастливую жизнь. Желаю тебе Любви, счастья и здоровья!
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