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Живая Кубань

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ВККС поддержала возбуждение дела против экс-судьи из Сочи. Его обвиняют в получении крупной взятки

ВККС поддержала возбуждение дела против экс-судьи из Сочи. Его обвиняют в получении крупной взятки

ВККС поддержала возбуждение дела против экс-судьи из Сочи. Его обвиняют в получении крупной взяткиВысшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича.

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