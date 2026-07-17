ВККС поддержала возбуждение дела против экс-судьи из Сочи. Его обвиняют в получении крупной взятки

ВККС поддержала возбуждение дела против экс-судьи из Сочи. Его обвиняют в получении крупной взяткиВысшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича.
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