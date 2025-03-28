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"Ждём не миротворцев, а боевиков": Зеленский хамит Путину и наезжает на Трампа

"Ждём не миротворцев, а боевиков": Зеленский хамит Путину и наезжает на Трампа

Царьград Коллаж Царьграда Украину придут спасать не "миротворцы", а "боевые части", а Макрон пообещал "военный ответ".

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Комментарии
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Eduard
НАТО из Афгана вышвырнули и из Украины тикать будут!
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