"Мечта и утопия". Глава Автосоюза России оценил вероятность отмены утильсбора до 2030 года

Чиновники и автопроизводители заинтересованы в работе механизма, хотя и понимают, что россияне от него в минусе Введенные в России с декабря 2025 года новые ставки утилизационного сбора не будут отменять или переносить на более поздний срок, поскольку принятые ранее решения уже включены в рабочий механизм поддержки автомобильной отрасли, заявил amic.