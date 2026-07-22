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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Мечта и утопия". Глава Автосоюза России оценил вероятность отмены утильсбора до 2030 года

"Мечта и утопия". Глава Автосоюза России оценил вероятность отмены утильсбора до 2030 года

Чиновники и автопроизводители заинтересованы в работе механизма, хотя и понимают, что россияне от него в минусе Введенные в России с декабря 2025 года новые ставки утилизационного сбора не будут отменять или переносить на более поздний срок, поскольку принятые ранее решения уже включены в рабочий механизм поддержки автомобильной отрасли, заявил amic.

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