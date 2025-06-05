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  • радик тахаутдинов
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Задержанных журналистов российского информагентства заподозрили в связях с полицейскими

Задержанных журналистов российского информагентства Ura.ru подозревают в покупке информации криминальной тематики у полицейских.

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