Долги жителей Карелии за вывоз мусора превысили 470 миллионов рублей

Более 473 млн рублей составляет задолженность жителей Карелии за вывоз мусора, сообщает КЭО. Это колоссальная сумма, которая негативно влияет на работоспособность регоператора и делает невозможным дальнейшее развитие отрасли.
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