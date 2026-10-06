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Царьград

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В Самаре 16 автобусных маршрутов переведут на регулируемые тарифы

В Самаре 16 автобусных маршрутов переведут на регулируемые тарифы

Администрация Самары намерена к 2030 году перевести 16 коммерческих автобусных маршрутов на регулируемые тарифы в рамках новых контрактных условий, рассчитывая повысить стабильность выхода транспорта на линии и соблюдение расписания.

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