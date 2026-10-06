В Самаре 16 автобусных маршрутов переведут на регулируемые тарифы

Администрация Самары намерена к 2030 году перевести 16 коммерческих автобусных маршрутов на регулируемые тарифы в рамках новых контрактных условий, рассчитывая повысить стабильность выхода транспорта на линии и соблюдение расписания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Измена Родине": ...
- МО Русского диджея с...
- МО Русского диджея с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым