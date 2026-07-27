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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Чернов: «Не знаю, сильнее ли я нынешних защитников «Спартака», но точно не слабее. Обид на клуб у меня не осталось – только благодарности»

Защитник « Крыльев Советов » Никита Чернов считает, что не уступает по уровню игрокам обороны « Спартака ».

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