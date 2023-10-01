Важный разговор с психологом о сексуальной грамотности детей

В студии ТК «Ники плюс» — психолог Наталья Мартынова. Мы учим детей грамотно читать и писать, но когда речь заходит о грамотности в вопросах интимной сферы, почему-то все замолкают Часто людям кажется, что знаний о том, как пользоваться презервативом, достаточно для современных подростков.