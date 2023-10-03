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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Торпедо» Кульбаков получит 100 млн рублей за 3 года по новому контракту («СЭ»)

Вчера стало известно, что нижегородцы подписали новое соглашение с 27-летним вратарем до 2026 года.  Как сообщает «Спорт-Экспресс», в нынешнем сезоне его зарплата составит 25 миллионов рублей в год, в следующем – 35, в сезоне-2025/26 – 40.

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