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«Вырыл уже яму»: что говорят звезды о дебоше Никиты Кологривого

«Вырыл уже яму»: что говорят звезды о дебоше Никиты Кологривого

Никиту Кологривого задержали за драку в баре. Из-за чего звезда сериалов потерял самообладание? Зачем он укусил официантку? Почему из подающего надежду актера Кологривый превратился в главного скандалиста российского кино? И какое наказание грозит артисту за его поведение? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Комментарии
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Иван Иванов
Наконец то написали правду- подающий надежды актёр, а звезда Смоктуновский!!!!!
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14 час.
ИИ
Иван Иванов
Вообще-то говнюк.
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14 час.

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