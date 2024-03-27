«Вырыл уже яму»: что говорят звезды о дебоше Никиты Кологривого

Никиту Кологривого задержали за драку в баре. Из-за чего звезда сериалов потерял самообладание? Зачем он укусил официантку? Почему из подающего надежду актера Кологривый превратился в главного скандалиста российского кино? И какое наказание грозит артисту за его поведение? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».