Промоизображение фильма «Синистер» (2012), лидера рейтинга Science of Scare / © Alliance Films (UK) Limited, Apple TV Проект Science of Scare опубликовал рейтинг хорроров, составленный по реакции организма зрителей.
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