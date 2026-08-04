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Газета.ру

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Депутат Леонов предложил отменить плату за проезд по ремонтируемым платным дорогам

Депутат Леонов предложил отменить плату за проезд по ремонтируемым платным дорогам

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой отменить взимание платы за проезд по платным трассам на время проведения на них ремонтных работ.

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