Депутат Леонов предложил отменить плату за проезд по ремонтируемым платным дорогам

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой отменить взимание платы за проезд по платным трассам на время проведения на них ремонтных работ.
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