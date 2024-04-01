Дипломат Гаврилов назвал слова Макрона подтверждением успеха ВС РФ

Global Look Press/Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency Москва расценивает заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетической отправке европейских войск на помощь киевскому режиму как подтверждение успехов действий Вооруженных сил России в зоне спецоперации.
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