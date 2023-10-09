Песков: уровень накачивания Киева вооружением может снизиться

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что специальная военная операция (СВО) РФ на Украине - это самостоятельный процесс, не зависящий от решения США поставлять оружие Израилю.
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