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Молжаниновские вести

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Собянин сообщил об итогах работы градостроительного комплекса столицы

Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы, сообщил Сергей Собянин. В течение семи месяцев 2026 года строители решали основные задачи по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, созданию комфортной городской среды и реализации программы реновации.

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