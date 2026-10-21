Время не оставляет подписей, зато оставляет потёртости. По ним можно прочитать целую историю: кто здесь стоял, что держал в руках и как долго.
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