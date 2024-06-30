Женсоветы Архангельской области оказывают активную поддержку участникам СВО

Они проводят различные акции и сборы в поддержку бойцов, делают домашние заготовки и плетут маскировочные изделияОни проводят различные акции и сборы в поддержку бойцов, делают домашние заготовки и плетут маскировочные изделияТак, участницы совета женщин деревни Лая Приморского округа подготовили для участников СВО посылки с медикаментами, а также домашние заготовки и сухофрукты.