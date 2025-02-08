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Финляндия выделила Украине 2,5 млрд евро, занимая пятое место по помощи

Финляндия выделила Украине 2,5 млрд евро, занимая пятое место по помощи

Финляндия предоставила Украине военную помощь на 2,5 млрд евро, занимая пятое место по поддержке на душу населения.

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