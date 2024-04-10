Имя: Алия Фамилия: Петти Полное имя: Алия Петти Национальность: американец Родилась: 3 июля 1994 г. Страна: Иллинойс, США Цвет волос: Черный Цвет глаз: Карий Размеры: (США) 34-25-36 (ЕС) 86-63,5-91 Рост: 5,8; 173 см Инстаграм Алии Петти – @aaleeyahpetty #Aaleeyah #Petty.
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