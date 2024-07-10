Врач Романова: приторный сладковатый запах изо рта говорит о ЛОР-патологиях

Неприятный запах изо рта является маркером патологий, в том числе выходящих за пределы полости рта. Именно по этой причине разного рода ополаскиватели и освежители дыхания редко приносят облегчение, так как не устраняют причину проблемы.
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