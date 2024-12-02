Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за десять месяцев текущего года инвесторы и застройщики получили от города свыше 350 га земли на льготных условиях для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).
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