Во Внуково задержали американца с наркотиками в багаже

В московском аэропорту Внуково задержали американского гражданина после того, как в его багаже нашли банки с наркотиками, который был спрятан в мармелад, сообщили в пресс-бюро Федеральной таможенной службы.
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