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Военные специалисты РХБ защиты ВВО на плановых занятиях ликвидировали последствия условной химической атаки

Военные специалисты РХБ защиты ВВО на плановых занятиях ликвидировали последствия условной химической атаки

Всего на полевой выход войск РХБ защиты общевойсковой армии ВВО привлечено более 300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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