В Севастополе водитель иномарки сбил пенсионера на улице Пожарова

В Севастополе 83-летний пенсионер пострадал в дорожно-транспортном происшествии на улице Пожарова.По предварительным данным Госавтоинспекции, 8 декабря в 09:30 в районе дома №9 по улице Пожарова, 55-летний водитель иномарки Nissan, произвёл наезд на 83-летнего мужчину, который переходил дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.