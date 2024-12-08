Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

3 подписчика

В Севастополе водитель иномарки сбил пенсионера на улице Пожарова

В Севастополе 83-летний пенсионер пострадал в дорожно-транспортном происшествии на улице Пожарова.По предварительным данным Госавтоинспекции, 8 декабря в 09:30 в районе дома №9 по улице Пожарова, 55-летний водитель иномарки Nissan, произвёл наезд на 83-летнего мужчину, который переходил дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх