Как это глобалистское чмо попало в Думу?

Юлия Алёшина депутат Алтайского края- «мужик», изменивший в себе всё, что смог мужское на женское и назвавший себя трансгендером (Вот такие теперь бывают политики, да ещё и депутаты, кто-то же выбрал? Хотя прежде чем менять пол, советую таким сначала починить у себя крышу).
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