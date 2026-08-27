Склады Ozon в Оренбурге и Уфе попали под атаку беспилотников

Склады Ozon в Оренбурге и Уфе ночью попали под атаку беспилотников, сообщила пресс-служба компании. По предварительным данным, никто не пострадал, возгораний не возникло, однако логистический объект в Уфе получил незначительные повреждения.
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