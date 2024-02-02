Глава Apple в этом году пообещал сделать важное заявление относительно искусс...

Глава Apple в этом году пообещал сделать важное заявление относительно искусственного интеллектаГенеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) и ранее делал на квартальных мероприятиях заявления о важности систем искусственного интеллекта для бизнеса компании, но на минувшем он открыто признался, что в текущем году раскроет подробности работы, ведущейся в данном направлении.