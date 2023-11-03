Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    всех бегунков повесить все равно их не изменить будут ждать момент чтобы отыграться голимая 5 колонна и Пескова повеситьКучера припомнил ...
  • Россиянин
    Это евреи первыми начали еще 60 лет тому назад, начав выгонять палестинцев с их жилищ и земли. В ООН об этом на весь ...Три плохие новост...
  • Александр Ляшенко
    "шутка - юмора по русски - п р и в ы к а й т е !?" Это ещё корявее, с какой целью предлагаешь привыкать?Жители России уст...

Дорого, зато натурально: какие портфели закупает комитет по образованию Петербурга

Дорого, зато натурально: какие портфели закупает комитет по образованию Петербурга

СМИ узнали о закупке портфелей для комитета по образованию Петербурга.Стало известно, что для сотрудников комитета по образованию Петербурга закупаются одинаковые портфели, четыре штуки из которых стоят 87 998 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх