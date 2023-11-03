Дорого, зато натурально: какие портфели закупает комитет по образованию Петербурга

СМИ узнали о закупке портфелей для комитета по образованию Петербурга.Стало известно, что для сотрудников комитета по образованию Петербурга закупаются одинаковые портфели, четыре штуки из которых стоят 87 998 рублей.
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