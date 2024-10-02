Путин помешал банкам навязывать россиянам кредиты

Выполнение новых поручений президента позволит россиянам более осознанно брать кредиты. Президент Владимир Путин дал правительству и Банку России два месяца, чтобы проработать новые механизмы борьбы с телефонными мошенниками, похищающими деньги, взятые у банков под проценты.