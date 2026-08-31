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Царьград

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Доктор Конев заявил об опасности онлайн-игр для мозга и жизни

Доктор Конев заявил об опасности онлайн-игр для мозга и жизни

Доктор медицинских наук Юрий Конев предупреждает: онлайн-игры вредят мозгу и сокращают жизнь. В отличие от хобби, они не формируют когнитивный резерв, необходимый для борьбы с деменцией.

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