Согласно опросам СДПГ обходит "зеленых" и приближается к ХДС/ХСС

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни, то ХДС/ХСС получил бы 25% голосов, СДПГ - 20%. Как сообщает ТАСС, результаты опроса, проведенного институтом INSA, опубликованные в воскресенье в газете BILD am Sonntag, свидетельствуют о том, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за шесть недель до выборов в Бундестаг по популярности показывает свой максимум за четыре года и приближается к блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).