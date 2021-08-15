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Согласно опросам СДПГ обходит "зеленых" и приближается к ХДС/ХСС

Согласно опросам СДПГ обходит "зеленых" и приближается к ХДС/ХСС

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни, то ХДС/ХСС получил бы 25% голосов, СДПГ - 20%. Как сообщает ТАСС, результаты опроса, проведенного институтом INSA, опубликованные в воскресенье в газете BILD am Sonntag, свидетельствуют о том, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за шесть недель до выборов в Бундестаг по популярности показывает свой максимум за четыре года и приближается к блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

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