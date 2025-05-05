Почему социализм несовместим с сельским хозяйством

Alex Nемо

Автор придурок который о Советском Союзе слышал только по пшековскому телевидению или голосу из-за океана. Так что не удивительно что он полощет про то за что ему заплатили и дали шпаргалку 1988 года в качестве материала. Тогда тоже было "политически правильным" полоскать СССР и всю систему. Вот только не понятно какой урод всё это дерьмо здесь размещает...