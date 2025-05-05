Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему социализм несовместим с сельским хозяйством

Почему социализм несовместим с сельским хозяйством

Андрей Исаев поделился своими воспоминаниями о работе в советском колхозе. Там несколько эпизодов, которые объединяет нечто общее: обман с оплатой за труд.

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Комментарии
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Olegus
«Если хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко». Бисмарк
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12 час.
вд
валерий двойнишников
Да, крепко Социалисты надавали пиз/юлей капиталистическим потомкам Бисмарка.
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12 час.
Alex Nемо
Автор придурок который о Советском Союзе слышал только по пшековскому телевидению или голосу из-за океана. Так что не удивительно что он полощет про то за что ему заплатили и дали шпаргалку 1988 года в качестве материала. Тогда тоже было &quot;политически правильным&quot; полоскать СССР и всю систему. Вот только не понятно какой урод всё это дерьмо здесь размещает...
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2 час.
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