Андрей Исаев поделился своими воспоминаниями о работе в советском колхозе. Там несколько эпизодов, которые объединяет нечто общее: обман с оплатой за труд.
Почему социализм несовместим с сельским хозяйством
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Olegus
«Если хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко». Бисмарк
Ответить
12 час.
вд
валерий двойнишников
Да, крепко Социалисты надавали пиз/юлей капиталистическим потомкам Бисмарка.
Ответить
12 час.
Alex Nемо
Автор придурок который о Советском Союзе слышал только по пшековскому телевидению или голосу из-за океана. Так что не удивительно что он полощет про то за что ему заплатили и дали шпаргалку 1988 года в качестве материала. Тогда тоже было "политически правильным" полоскать СССР и всю систему. Вот только не понятно какой урод всё это дерьмо здесь размещает...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии