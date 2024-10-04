Ядерное оружие пугает все меньше

Обновленные данные ФОМ о настроениях россиян показывают, что дискуссия вокруг изменения ядерной доктрины РФ является важным и заметным событием в общественно-политической повестке, однако при этом она не вызывает роста тревожных настроений общества.
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