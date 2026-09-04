Полиция изучает обстоятельства смертельного ДТП с грузовиком на трассе «Кола»

Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств смертельного столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе «Кола» в Ленинградской области.
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