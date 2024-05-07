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Новости Тамбова

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7 мая в Тамбове отключат электричество на семи улицах

7 мая в Тамбове отключат электричество на семи улицах

Во вторник, 7 мая, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

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