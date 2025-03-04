ПСБ выдал в Твери и области более 2000 карт СВОи

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912, рекламодатель ЕРИР #a-18340 erid F7NfYUJCUneRHTxQgPjs Более 2000 ветеранов боевых действий, проживающих в Тверской области, получили карту-удостоверение СВОи от ПСБ.
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