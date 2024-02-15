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В России побит рекорд популярности школьных технических и естественно-научных кружков

В России побит рекорд популярности школьных технических и естественно-научных кружков

По данным подведомственного Минпросвещения России Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий (ВЦХТ), собирающего общую статистику развития системы дополнительного образования детей, в 2023/24 учебном году в России обновлен рекорд популярности технических и естественно-научных кружков.

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