В России побит рекорд популярности школьных технических и естественно-научных кружков

По данным подведомственного Минпросвещения России Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий (ВЦХТ), собирающего общую статистику развития системы дополнительного образования детей, в 2023/24 учебном году в России обновлен рекорд популярности технических и естественно-научных кружков.