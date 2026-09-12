ВС РФ перемалывают всю технику НАТО на поле боя и только политики-идиоты могут верить в то, что им удастся одолеть российских военных, утверждает Принс.
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