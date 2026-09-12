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Позитив для оптимистов

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Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс призвал отдать РФ что угодно ради мира

Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс призвал отдать РФ что угодно ради мира

ВС РФ перемалывают всю технику НАТО на поле боя и только политики-идиоты могут верить в то, что им удастся одолеть российских военных, утверждает Принс.

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