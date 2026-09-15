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Аргументы и Факты

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В вузе Владивостока проверяют воду из-за сообщений о заражении

Во Владивостоке в учебных корпусах и общежитиях Морского государственного университета (МГУ) имени адмирала Г.

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