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Зарплатные ожидания и предложения в Свердловской области сравнялись

Зарплатные ожидания и предложения в Свердловской области сравнялись

По итогам февраля 2025 года, показатели достигли 70 000 рублей. В денежном эквиваленте это означает увеличение на 20 000 рублей по сравнению с февралем 2023 года, когда средний показатель составлял 50 000 рублей.

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