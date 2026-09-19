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Царьград

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Пепел вместо "перемоги": Удары по объектам Зеленского стали личным посланием главарю киевского режима – Матвийчук

Пепел вместо "перемоги": Удары по объектам Зеленского стали личным посланием главарю киевского режима – Матвийчук

Пока Зеленский с экранов рассказывает про "отсутствие ущерба" и достижения ВСУ, в Киеве и Кривом Роге догорают декорации "Квартала 95" и склады фонда его супруги.

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