Этим знакам трудно построить долгосрочные отношения

Свобода для них на первом месте! Разобраться в тонкостях отношений не всегда просто для любого знака зодиака, однако некоторым из них это даётся особенно тяжело из-за особенностей характера и личных предпочтений.
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