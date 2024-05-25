В Минцифры рассказали, когда на российских дорогах появятся беспилотные автомобили

По словам министра Максута Шадаева, это случится уже в ближайшем будущем Беспилотные автомобили начнут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии