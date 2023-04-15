Американский эксперт: Конфликт России и Украины не может быть примером в случае военного вторжения Китая на Тайвань

Подполковник армии США в отставке, военный эксперт Дэниел Дэвис в статье для онлайн-издания 19FortyFive рассуждает, что будет в случае военного вторжения Китая на Тайвань и почему этот конфликт не стоит сравнивать с вооруженным противостоянием России и Украины.
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