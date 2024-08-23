Рынок DeFi ожидает значительного восстановления в 2025 году

Ожидается, что рынок DeFi в следующем году испытает значительный подъем. Согласно недавнему отчету Steno Research, общая заблокированная стоимость (TVL) в секторе DeFi может превысить пик 2021 года, потенциально установив новый рекорд к первой половине 2025 года.